На Донбассе оккупанты сбросили гранату с беспилотника: ранен украинский военный

Бойцу оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное

Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранату, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в трехсторонний контактной группе. .

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"Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранения военнослужащий одного из наших соединений", – говорится в сообщении.

Где именно произошел инцидент, не уточняется.

Бойцу оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное, сообщила украинская делегация. Она направила письменное ноту по этому поводу в СММ ОБСЕ.

"Украинская делегация отмечает: ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями", – говорится в сообщении.

4 ноября в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе военные сбили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения.

По сообщению штаба ООС, 4 ноября зафиксировано шесть нарушений договоренностей о прекращении огня со стороны боевиков.







Вадим Ребрина

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