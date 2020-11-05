На Донбассе оккупанты сбросили гранату с беспилотника: ранен украинский военный
Бойцу оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное
Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранату, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в трехсторонний контактной группе. .
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"Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранения военнослужащий одного из наших соединений", – говорится в сообщении.
Где именно произошел инцидент, не уточняется.
Бойцу оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное, сообщила украинская делегация. Она направила письменное ноту по этому поводу в СММ ОБСЕ.
"Украинская делегация отмечает: ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями", – говорится в сообщении.
- 4 ноября в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе военные сбили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения.
- По сообщению штаба ООС, 4 ноября зафиксировано шесть нарушений договоренностей о прекращении огня со стороны боевиков.
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