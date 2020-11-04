Война на Донбассе. Военные сбили перелетевший линию разграничения беспилотник боевиков

Инцидент произошел вблизи поселка Шумы, военнослужащие сбили вражеский дрон из стрелкового оружия

Сегодня, 4 ноября, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе военные сбили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, инцидент произошел вблизи поселка Шумы Донецкой области. Военные сбили вражеский дрон из стрелкового оружия.

В штабе сообщают, что с начала текущих суток зафиксировано три обстрела. Вооруженные формирования России и ее наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета у Новолуганского, а также из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия вблизи Гнутово.

За прошедшие сутки, 3 ноября, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

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Наталия Медведева

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