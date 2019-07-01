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01.07.2019, 12:47

Оккупанты ударили ракетой по санитарному хамви ВСУ: погиб военный

Оккупанты ударили ракетой по санитарному хамви ВСУ: погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: US Army

В штабе ООС отметили, что обстрел произошел сегодня, двое военных получили ранения, один погиб

Сегодня около 10:50 во время эвакуации раненого бойца в районе поселка Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ: один военный погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, террористы попали в санитарно-военный "Хаммер" ракетой ПТРК. Один из раненых - военный медик - находится в критическом состоянии.

В штабе подчеркнули, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что вчера наряд полиции также попал под обстрел боевиков во время патрулирования в Верхнеторецком. Двое полицейских находятся в военном госпитале. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК (теракт).

22 июня 2019 года восемь военных получили ранения в Донбассе.

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Теги: боевики, сводка оос, Водяное, хаммер, санитарный автомобиль
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