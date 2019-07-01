Оккупанты ударили ракетой по санитарному хамви ВСУ: погиб военный

Иллюстративное фото: US Army

Сегодня около 10:50 во время эвакуации раненого бойца в районе поселка Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ: один военный погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, террористы попали в санитарно-военный "Хаммер" ракетой ПТРК. Один из раненых - военный медик - находится в критическом состоянии.

В штабе подчеркнули, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что вчера наряд полиции также попал под обстрел боевиков во время патрулирования в Верхнеторецком. Двое полицейских находятся в военном госпитале. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК (теракт).

22 июня 2019 года восемь военных получили ранения в Донбассе.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: июль 2019 года