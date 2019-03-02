Оккупанты в Донбассе обстреляли Троицкое: фото

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Российские оккупанты в Донбассе обстреляли населенный пункт Троицкое в Попаснянском районе Луганской области из минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По данным украинской стороны СЦКК, обстрел был осуществлен с направления населенного пункта Калиновое 28 февраля около 17:00.

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Существенные повреждения от попадания мин получили четыре дома.

В результате разрыва мины перебита линия электропередач.

По состоянию на 18:00 2 марта российско-оккупационные войска пять раз обстреляли украинские позиции, один раз - из тяжелого вооружения. Один военнослужащий ВСУ получил ранения.