Оккупанты в Крыму дали украинцу 11 лет тюрьмы: якобы собирал секретную информацию
Российские оккупанты в Крыму дали 11 лет тюрьмы украинцу Ивану Якину – утверждают, что он якобы собирал секретную информацию. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, 21 мая оккупанты вынесли незаконный "приговор" украинцу Ивану Яцкину по сфабрикованному делу. Оккупанты утверждают, что он якобы собирал и передавал СБУ информацию, "составляющую государственную тайну России".
Денисова назвала "приговор" демонстрацией политических репрессий оккупантов против проживающих в Крыму украинцев. Она призвала международное сообщество отреагировать на "судилище" и усилить давление на Россию.
Адвокат Николай Полозов в своем Facebook сообщил, что в отбывание наказания засчитывается срок заключения с октября 2019 года.
"Таким образом, до полного отбытия наказания по данному приговору Ивану Григорьевичу осталось менее 9,5 лет", – написал он.
Правозащитник также намерен обжаловать приговор.
- 16 октября 2019 года оккупанты незаконно схватили и заключили Ивана Яцкина в Симферополе за якобы сбор секретной информации. Оккупанты грозили ему 20 годами тюрьмы.
- В апреле 2020-го у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья, а руководство СИЗО оккупантов блокировало передачу ему лекарств.
Читайте также: Комитет Конгресса США одобрил законопроект, который запрещает признавать Крым российским
Комментарии