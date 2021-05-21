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Оккупанты в Крыму дали украинцу 11 лет тюрьмы: якобы собирал секретную информацию

21.05.2021, 16:13
Оккупанты в Крыму дали украинцу 11 лет тюрьмы: якобы собирал секретную информацию - Фото
ФСБ (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Российские оккупанты в Крыму дали 11 лет тюрьмы украинцу Ивану Якину – утверждают, что он якобы собирал секретную информацию. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, 21 мая оккупанты вынесли незаконный "приговор" украинцу Ивану Яцкину по сфабрикованному делу. Оккупанты утверждают, что он якобы собирал и передавал СБУ информацию, "составляющую государственную тайну России".

Денисова назвала "приговор" демонстрацией политических репрессий оккупантов против проживающих в Крыму украинцев. Она призвала международное сообщество отреагировать на "судилище" и усилить давление на Россию.

Адвокат Николай Полозов в своем Facebook сообщил, что в отбывание наказания засчитывается срок заключения с октября 2019 года.

"Таким образом, до полного отбытия наказания по данному приговору Ивану Григорьевичу осталось менее 9,5 лет", – написал он.

Правозащитник также намерен обжаловать приговор.

  • 16 октября 2019 года оккупанты незаконно схватили и заключили Ивана Яцкина в Симферополе за якобы сбор секретной информации. Оккупанты грозили ему 20 годами тюрьмы.
  • В апреле 2020-го у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья, а руководство СИЗО оккупантов блокировало передачу ему лекарств.

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Оксана Житнюк
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Людмила Денисова суд Крым госизмена политзакюченные Иван Яцкин
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