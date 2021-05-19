Комитет Конгресса США одобрил законопроект, который запрещает признавать Крым российским
19.05.2021, 22:23
Капитолий, конгресс США (Фото: Michael Reynolds/EPA)
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рассмотрел и рекомендовал к принятию законопроект HR 922, запрещающий всем американским ведомствам признавать или способствовать признанию аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
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Отмечается, что решение принято единогласно.
"Этот закон запрещает любому федеральному агентству предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, которая признает или подразумевает признание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", – говорится в резюме законопроекта.
Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей Конгресса.
- 26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией.
- Во время визита в Киев в начале мая он сказал, что США поддерживают идею Украины по созданию Крымской платформы и планируют принять в ней участие.
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