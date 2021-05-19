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Комитет Конгресса США одобрил законопроект, который запрещает признавать Крым российским

19.05.2021, 22:23
Комитет Конгресса США одобрил законопроект, который запрещает признавать Крым российским - Фото
Капитолий, конгресс США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рассмотрел и рекомендовал к принятию законопроект HR 922, запрещающий всем американским ведомствам признавать или способствовать признанию аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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Отмечается, что решение принято единогласно.

"Этот закон запрещает любому федеральному агентству предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, которая признает или подразумевает признание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", – говорится в резюме законопроекта.

Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей Конгресса.

Вадим Ребрина
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Россия США Крым конгресс сша
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