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14.01.2019, 09:37

Оккупанты вбрасывают фейки о псевдопаспортах в Донбассе - ИС

Оккупанты вбрасывают фейки о псевдопаспортах в Донбассе - ИС - Фото
Фото: скриншот видео

Группа Информационное сопротивление сообщила о попытках страны-агрессора РФ "легализовать" фейковые документы террористов

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Оккупационные власти на Донбассе продолжают осуществлять политику, направленную на создание у коллаборантов и местных жителей уверенности в скором признании террористических организаций Л/ДНР со стороны страны-агрессора России. Об этом сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным ИС, руководящий состав так называемой народной милиции ЛНР был проинформирован о том, что якобы после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным, жители псевдореспублик, которые уже имеют фейковые документы, смогут получать паспорта граждан РФ.

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Данная информация была озвучена на совещании с участием российских кураторов, которое было проведено в Первомайске 5 января 2019 года.

"При этом было указано, что документы на оформление паспорта гражданина РФ необходимо собирать по месту проживания, а выдача самих паспортов будет осуществляться только на территории РФ. Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации "непризнанных республик", - отмечается в сообщении.

8 января сообщалось, что кадровым российским военным выдают псевдопаспорта в Донбассе.

 

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Теги: псевдопаспорта, владимир путин, ис, война в донбассе, рф, фейки
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