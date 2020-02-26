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Оккупанты возобновили практику артобстрелов ВСУ из жилых кварталов - Минобороны

Оккупанты возобновили практику артобстрелов ВСУ из жилых кварталов - Минобороны - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
26.02.2020, 13:34

В результате этих действий усиливается недовольство местных жителей

Российские оккупанты возобновили практику артиллерийских обстрелов Вооруженных Сил с позиций, расположенных в жилых кварталах населенных пунктов в ОРДЛО. Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, так как детонация приводит к порче их личного имущества, а кроме того, дополнительно минируются подступы к позициям.

Минобороны отмечает, что такое минирование приводит к росту потерь среди оккупантов: 23 февраля на одном из своих минных полей подорвался российский наемник. Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая его гибель за результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой объединенных сил.

  • Сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий операции объединенных сил. За текущие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны позиции сил ООС в районе Марьинки и Павлополя. 

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Шилин Михаил
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