Оккупанты возобновили практику артобстрелов ВСУ из жилых кварталов - Минобороны

Иллюстративное фото: ЕРА

Российские оккупанты возобновили практику артиллерийских обстрелов Вооруженных Сил с позиций, расположенных в жилых кварталах населенных пунктов в ОРДЛО. Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, так как детонация приводит к порче их личного имущества, а кроме того, дополнительно минируются подступы к позициям.

Минобороны отмечает, что такое минирование приводит к росту потерь среди оккупантов: 23 февраля на одном из своих минных полей подорвался российский наемник. Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая его гибель за результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой объединенных сил.

военнослужащий операции объединенных сил. За текущие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны позиции сил ООС в районе Марьинки и Павлополя. Сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб

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