"Она прикрывала нас": в Донбассе погибла известная пулеметчица

Блиндаж, в который попала мина боевиков

В Донбассе вчера, 2 апреля, погибла пулеметчица добровольческого батальона Донбасс Яна Червона (позывной "Ведьма", - ред.). Об этом сообщил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

Червона погибла в результате прямого попадания мины боевиков в блиндаж.

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"Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Красная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава", - отметил президент.

Военная до первого тура выборов президента опубликовала фото в поддержку Порошенко, на котором было написано: "Нацдружины, Нацкорпус, не стыдно прятаться за моей спиной?".

Яна Червона (фото - facebook.com/iryna.gerashchenko)

По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, "у Яны осталось двое маленьких детей - десять и восемь лет".

"Яна из Харькова. Яна и такие, как Яна, не дали создать там "ХНР" ... Она прикрывала нас, и тех, кто понимает, что война продолжается, и Путин уже напал", - отметила Геращенко.

"Около 13:30 в районе Новозвановка-Попасная в результате вражеского обстрела наших позиций гаубицами 152-мм калибра со стороны российских террористических войск героически погибли двое бойцов отдельного штурмового батальона Донбасс-Украина", - уточняется в сообщении батальона Донбасс.

2 апреля сообщалось, что в Донбассе погибли двое украинских военных.