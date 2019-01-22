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22.01.2019, 06:15

ООН сообщила смертельную статистику войны в Донбассе

ООН сообщила смертельную статистику войны в Донбассе - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Жертв вооруженного противостояния России и Украины на востоке страны за прошлый год стало на 2,5—3 тысячи больше, утверждает ООН

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От 12,8 до 13 тысяч человек погибли в войне России против Украины за период с апреля 2014 года до конца 2018-го. Об этом со ссылкой на данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве пишет Deutsche Welle, цитируя немецкое агентство dpa.

По информации ООН, примерно четверть смертей (3,3 тысячи) — гражданские. Потери украинских войск — около 4 тысяч человек, гибридной армии РФ в Донбассе — 5,5 тысячи.

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Всего на временно подконтрольных оккупантам территориях с начала войны погибли более 4700 человек, считают в ООН.

Кроме того, за время вооруженного противостояния 27—30 тысяч человек были ранены.

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Данные на конец 2017 года следующие: 10,3 тысячи погибших и 24 тысячи раненых.

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Теги: ООН, война в донбассе, смерть, потери, статистика
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