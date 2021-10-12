Опаивали жертв и грабили. В Киеве задержали банду "клофелинщиков": видео

Правоохранители заявили о задержании в Киеве банду "клофелинщиков". Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и Киевской городской прокуратуры.

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Как отмечается, пятерых человек (четверых мужчин и одну женщину) задержали по подозрению в том, что они опаивали жертв сильнодействующими препаратами, а потом грабили.

По информации полиции, один из пострадавших скончался.

Как рассказал заместитель начальника полиции Киева – начальник следственного управления Дмитрий Шумейко, полицейские установили, что у сообщников было четкое распределение функций.

"Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. Они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали", – рассказал Шумейко.

Как сообщается, полицейские провели четыре обыска, в ходе которых изъяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату.

Правоохранители открыли уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и разбое.

17 августа в Киеве задержали двух членов организованной преступной группы, которые, по данным следствия, нападали на граждан в ночных клубах, подливая им сильнодействующие медпрепараты.

Наталия Медведева

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