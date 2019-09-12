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Оперативников разоблачили на незаконной слежке за деньги: фото

Оперативников разоблачили на незаконной слежке за деньги: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
12.09.2019, 12:30

Задержаны шесть человек, решается вопрос об объявлении им подозрения

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Правоохранители задокументировали, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами.

"Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес-кругов.

"Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг". Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников была четко определена. Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские - проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители - прослушивание", - объяснили в СБУ.

Правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Во время  обысков по местам их жительства и работы в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники.

Выявлены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

  • 10 сентября сообщалось, что в Луганской области оперативники перекрыли канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в Россию.
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