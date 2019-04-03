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03.04.2019, 21:18

Организаторам псевдореферендума в Донбассе объявили подозрения

Организаторам псевдореферендума в Донбассе объявили подозрения - Фото
Псевдореферендум в ЛНР (фото - oleg_beskaraway)

Обвинительный акт против одного из них уже направлен в суд

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Двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что председатель и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного референдума в поселках Мироновское и Новолуганское.

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Также, по данным ведомства, злоумышленники активно проводили антиукраинскую агитацию среди жителей района, в частности, призывая их к участию в так называемом "волеизъявлении".

Досудебное расследование против депутата уже завершено, обвинительный акт по ч. 1 ст. 110 УК направлен в суд.

Второй фигурант дела помещен под стражу.

В марте СБУ и ГПУ блокировали механизм финансирования террористической организации ДНР, который осуществлялся через поставки сжиженного газа из России на временно оккупированные территории Донбасса.

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Теги: Донбасс, сепаратизм, псевдореферендум
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