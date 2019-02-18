Оставили мышку: в Киеве обокрали офис политической партии - фото

Фото: пресс-служба полиции

В Киеве в офисе одного из избирательных штабов произошла кража. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в дежурную часть Деснянского управления полиции позвонил замглавы избирательного штаба и сообщил, что обнаружил открытыми двери в офисе политической партии. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции.

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Замглавы штаба сообщил, что на выходных в офисе на улице Братиславская никого не было. В пятницу он закрыл помещение, а утром в понедельник, подойдя к дверям, обнаружил их открытыми. По его словам, исчезли монитор и ноутбук, мышь, как видно на фото, осталась.

Полиция установила, что в помещение попали без взлома. По славм полицейских, при осмотре нижнего этажа они также обнаружили открытые двери в другие офисы, но там ничего не похищено.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по факту кражи. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба полиции

11 феварля сообщалось, что с начала избирательной кампании полицейские открыли 38 уголовных производств, связанных с выборами. По трем из них нарушителям уже избраны меры пресечения.