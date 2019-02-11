Выборы-2019: в полиции сказали, сколько дел открыли за подкуп

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За минувшие сутки полиция открыла три уголовных производства за подкуп избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения зарегистрированы 10 февраля в Черниговской, Харьковской и Тернопольской областях.

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Всего с начала избирательной кампании полицейские открыли 38 уголовных производств, связанных с выборами. По трем из них нарушителям уже избраны меры пресечения.

"Вчера в полицию обратился пенсионер из Тернополя и сообщил, что неизвестный по мобильному телефону осуществляет подкуп избирателей в пользу одного из кандидата в президенты Украины", - отметили в пресс-службе.

Аналогичные сообщения поступили от жителей Харькова и города Прилуки Черниговской области. По этим трем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя).

Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 62 сообщения о событиях, связанных с выборами, с начала предвыборной кампании - 1041 сообщения.

Составлены 266 административных протоколов. Проводится проверка 241 сообщений.

10 февраля 2019 года в МВД заявили, что накануне проведения выборов президента в Украине необходимо взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.