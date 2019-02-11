Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.02.2019, 11:11

Выборы-2019: в полиции сказали, сколько дел открыли за подкуп

Выборы-2019: в полиции сказали, сколько дел открыли за подкуп - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным полиции, нарушения были зарегистрированы 10 февраля в трех областях

Реклама
Реклама

За минувшие сутки полиция открыла три уголовных производства за подкуп избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения зарегистрированы 10 февраля в Черниговской, Харьковской и Тернопольской областях.

Реклама

Всего с начала избирательной кампании полицейские открыли 38 уголовных производств, связанных с выборами. По трем из них нарушителям уже избраны меры пресечения.

"Вчера в полицию обратился пенсионер из Тернополя и сообщил, что неизвестный по мобильному телефону осуществляет подкуп избирателей в пользу одного из кандидата в президенты Украины", - отметили в пресс-службе.

Аналогичные сообщения поступили от жителей Харькова и города Прилуки Черниговской области. По этим трем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя).

Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 62 сообщения о событиях, связанных с выборами, с начала предвыборной кампании - 1041 сообщения.

Составлены 266 административных протоколов. Проводится проверка 241 сообщений.

10 февраля 2019 года в МВД заявили, что накануне проведения выборов президента в Украине необходимо взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, выборы-2019, подкуп, производства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 