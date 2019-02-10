Выборы-2019. Из-за нарушений открыты 24 производства - МВД

Сергей Яровой (фото - пресс-служба МВД)

Из-за нарушений во время избирательной кампании открыты 24 уголовных производства. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, накануне проведения выборов президента в Украине необходимо взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

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В течение этой недели полиция зарегистрировала 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составила 118 административных протоколов.

Он подчеркнул, что важнейшей задачей правоохранителей является обеспечение общественной безопасности и избирательной кампании в рамках законодательства.

"Подчеркиваю на проведении превентивных мер по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества", - сказал Яровой.

Он уточнил, что все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будут привлекать при необходимости.

9 февраля, полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом