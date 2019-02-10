Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.02.2019, 17:57

Выборы-2019. Из-за нарушений открыты 24 производства - МВД

Выборы-2019. Из-за нарушений открыты 24 производства - МВД - Фото
Сергей Яровой (фото - пресс-служба МВД)

В МВД подчеркнули, что для недопущения правонарушений должна быть задействована "полиция диалога"

Реклама
Реклама

Из-за нарушений во время избирательной кампании открыты 24 уголовных производства. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, накануне проведения выборов президента в Украине необходимо взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

Реклама

В течение этой недели полиция зарегистрировала 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составила 118 административных протоколов.

Он подчеркнул, что важнейшей задачей правоохранителей является обеспечение общественной безопасности и избирательной кампании в рамках законодательства.

"Подчеркиваю на проведении превентивных мер по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества", - сказал Яровой.

Он уточнил, что все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будут привлекать при необходимости.

9 февраля, полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом

Отправить:
Распечатать:
Теги: мвд, нарушения, выборы-2019, сергей яровой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 