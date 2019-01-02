Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 14:56

Пара решила встретить Новый год в Припяти: их задержала полиция

Пара решила встретить Новый год в Припяти: их задержала полиция - Фото
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Экстремалами оказались 24-летний мужчина из Львовской области и 33-летняя женщина из Житомирской области

Реклама
Реклама

В Припяти полицейские задержали пару сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремальной встречи Нового года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Экстремалами оказались 24-летний мужчина из Львовской области и 33-летняя женщина из Житомирской области.

Реклама

"Как объяснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном, пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере, так и нарушили закон", - сказано в сообщении.

Полиция составила админпротоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всего в 2018 году в зоне отчуждения полиция задержала 196 нарушителей, отметили правоохранители.

В сентябре 2018 года в чернобыльской зоне отчуждения появились четыре новых туристических маршрута, которые считаются безопасными для кратковременного посещения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: чернобыль, припять, экстремал, новый год, сталкер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 