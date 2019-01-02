Пара решила встретить Новый год в Припяти: их задержала полиция

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Припяти полицейские задержали пару сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремальной встречи Нового года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Экстремалами оказались 24-летний мужчина из Львовской области и 33-летняя женщина из Житомирской области.

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"Как объяснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном, пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере, так и нарушили закон", - сказано в сообщении.

Полиция составила админпротоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всего в 2018 году в зоне отчуждения полиция задержала 196 нарушителей, отметили правоохранители.

В сентябре 2018 года в чернобыльской зоне отчуждения появились четыре новых туристических маршрута, которые считаются безопасными для кратковременного посещения.