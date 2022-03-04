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Пентагон: Россия выпустила более 480 ракет по Украине

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 06:57
Пентагон: Россия выпустила более 480 ракет по Украине - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

По состоянию на 3 марта в Пентагоне насчитали более 480 ракетных запусков России по Украине. Об этом сообщает Министерство обороны США.

В частности, более 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину. Более 160 – было запущено из России, более 70 – из Беларуси. Еще 10 – с Черного моря.

В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются неповрежденными и эффективными.

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Юрий Смирнов
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