Пентагон: Россия выпустила более 480 ракет по Украине

По состоянию на 3 марта в Пентагоне насчитали более 480 ракетных запусков России по Украине. Об этом сообщает Министерство обороны США.

В частности, более 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину. Более 160 – было запущено из России, более 70 – из Беларуси. Еще 10 – с Черного моря.

В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются неповрежденными и эффективными.

Президент Владимир Зеленский просит Запад закрыть небо над Украиной – или дать самолеты, чтобы сбивать ракеты, летящие из России и Беларуси.

3 марта США в очередной раз заявили, что не будут закрывать небо над Украиной, потому что это может привести к прямой войне с Россией.

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Юрий Смирнов

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