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Перед приездом Зеленского военные вычерпывали воду из лужи - видео и фото

09.07.2020, 14:23
Перед приездом Зеленского военные вычерпывали воду из лужи - видео и фото - Фото
Военные в Луцке во время осушения луж около воинской части (Фото - 24 канал)

В Луцке военные вычерпывали воду из лужи перед приездом президента Владимира Зеленского в область. В ВСУ говорят, что "зрады" нет

Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, размещенной в Луцке, приказали выгребать воду из луж якобы перед возможным визитом в часть президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники в воинской части сообщил 24 канал

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9 июля Зеленский посетил с рабочим визитом Волынскую область. 24 канал сообщил, что президент собирается посетить и военных 204-й бригады.

"Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото <...> Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием", - говорится в сообщении телеканала с уточнением, что приказ дало руководство части под видом ремонта дорог, который не проводился "приблизительно на протяжение 20 лет".

Видео: 24 канал/YouTube

В пресс-службе воздушного командования Запад ВС ВСУ заявляют, что 8 июля органы местного самоуправления проводили работы по демонтажу асфальта на одной из дорог Луцка: "Руководство части договорилось с дорожниками, чтобы они бесплатно засыпали выбоины в части демонтированным асфальтом. Чтобы не трамбовать его в воде, военные осушили ямы подручными средствами. Все". 

Там также уточнили, что уборку территории и латание выбоин в воинских частях "таким образом" проводят регулярно и "зрады" нет": "А исполнителями этих робот являются непосредственно военные, потому что фирмы (на условиях аутсорсинга) для уборки территории, к сожалению, не предусмотрены".

В командовании никак не прокомментировали информацию о том, что эта "уборка" якобы была связана именно с визитом Зеленского в Волынскую область. 

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Владислав Сердюк
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