В танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фото

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" показали, чем кормят военнослужащих, проходящих обучение на территории одноименного поселка Козелецкого района Черниговской области. Фотоотчет размещен в Facebook в/ч А0665.

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"Чтобы развеять мифы о "полсосиски" и плохом питании, хотели бы показать вам несколько блюд из наших столовых. Без лишних комментариев", - написали в центре.

Ранее в Десне танкисты ВСУ отработали фланговую стрельбу в движении и показали эвакуацию раненых.

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