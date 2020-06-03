Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2020, 10:05

В танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фото

1 / 23
В танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фото
В танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фото
В танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фотоВ танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фото

В в/ч А0665 пишут, что в плане питания у них нет никакой "зрады"

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" показали, чем кормят военнослужащих, проходящих обучение на территории одноименного поселка Козелецкого района Черниговской области. Фотоотчет размещен в Facebook в/ч А0665.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чтобы развеять мифы о "полсосиски" и плохом питании, хотели бы показать вам несколько блюд из наших столовых. Без лишних комментариев", - написали в центре.

Смотрите видео: В Десне катались на танках по дну и ныряли водолазы ВСУ

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, питание, еда, десна, в/ч А0665, учебка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка – фото и видео
В Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка – фото и видео
75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото
75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото
Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж
Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж
Материалы по теме
ВСУ получили новый штурмовик
Общество ВСУ получили новый штурмовик
В Генштабе разъяснили детали призыва в ВСУ с 18 лет
Общество В Генштабе разъяснили детали призыва в ВСУ с 18 лет
Популярное
фото/видео
Трюдо спросили о Трампе и ситуации в США. Он 21 секунду думал над ответом: видео
Трюдо спросили о Трампе и ситуации в США. Он 21 секунду думал над ответом: видео
На костылях и в гипсе. Украинскую журналистку избили на протестах в США - фото
На костылях и в гипсе. Украинскую журналистку избили на протестах в США - фото 10:39
В танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фото
В танковой учебке "Десна" показали, чем кормят военнослужащих ВСУ – фото 10:05
Обгоревшая ступень ракеты SpaceX приплыла в порт Канаверал – фото и видео
Обгоревшая ступень ракеты SpaceX приплыла в порт Канаверал – фото и видео 09:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 