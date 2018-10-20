Перед взрывами около склада в Ичне были люди в камуфляже - Матиос

Анатолий Матиос Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По словам главного военного прокурора, одна из основных версий взрывов на складах в Черниговской области - закладка

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4 октября, за четыре дня до взрывов на складах боеприпасов под Ичней, около арсенала ночью заметили двоих человек в камуфляжной форме. Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112.

Неизвестных заметили за 50-70 метров от технической территории складов. Наряд подняли по тривоге, но их не нашли. После этого охрану усилили, но, как отметил Матиос, ее оказалось недостаточно.

"Скорее всего, это была закладка", - сказал главный военный прокурор.

На момент начала взрывов по периметру складов в карауле были около 40 военнослужащих и военизированной охраны, и этот склад был одним из самых защищенных, заверил Матиос.

Раньше Матиос рассказывал, что в минуты, когда на арсенале начали взрываться боеприпасы, рядом работал неидентифицированный мобильный телефон.

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9 октября 2018 года около 03:30 ночи загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичнёй в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов.