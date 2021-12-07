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Пешеходам удалось увернуться. Автомобиль влетел в кассу парка Межигорье: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 18:59
Пешеходам удалось увернуться. Автомобиль влетел в кассу парка Межигорье: видео - Фото
Скриншот с видео

7 декабря, около 13:00, в селе Новые Петровцы автомобиль въехал в здание билетной кассы Национального парка Межигорье, чудом не зацепив прохожих. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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По предварительным данным полиции, 32-летний гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat, не справился с управлением.

На месте происшествия работали сотрудники отдела реагирования патрульной полиции и следственно оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

Данные о пострадавших уточняются.

СПРАВКА. Межигорье – бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича, которая после его побега в Россию стала нацпарком и Музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы посетителей.

Пешеходам удалось увернуться. Автомобиль влетел в кассу парка Межигорье: видео

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Вадим Ребрина
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дтп виктор янукович межигорье
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