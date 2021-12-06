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Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 18:26
Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену - Фото
Виктор Янукович в России (фото — ЕРА)

Верховный суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу – 13 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

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Суд оставил без изменений соответствующий приговор Оболонского райсуда столицы, который тот вынес в январе 2019 года и определение Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 года, которым тот подтвердил приговор суда первой инстанции.

Также Верховный суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб защитников Януковича. Они заявили о своем отводе, поскольку Янукович отозвал адвокатов от участия в рассмотрении кассаций на приговор "из-за невозможности обеспечения его права на защиту".

"В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", — написал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.

Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену
Вадим Ребрина
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