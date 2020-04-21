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Пираты захватили украинского моряка у берегов Бенина - МИД

Пираты захватили украинского моряка у берегов Бенина - МИД - Фото
Фото: fleetmon
21.04.2020, 18:49

У берегов Бенина пираты захватили в заложники украинского моряка

У берегов Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher и, по предварительной информации, захватили и вывезли в неизвестном направлении гражданина Украины - члена экипажа судна. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Укринформ.

Дипломат сообщил, что 20 апреля посольство Украины в Германии получило сообщение, что у берегов Бенина произошло пиратское нападение на судно Tommi Ritscher, IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

Он добавил, что генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна для выяснения обстоятельств. Кроме того, посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось в бенинские компетентные органы за подтверждением факта захвата гражданина Украины.

"Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и департамента консульской службы МИД", - заверил Погорельцев.

По данным Reuters, пираты похитили капитана судна (гражданин Болгарии) и семерых моряков, трое из них – граждане России. Отмечается, что нападавшие отпустили 11 челвоек.

Республика Бенин - государство на западе Африки. Граничит с Нигерией, Нигером, Буркина-Фасо, Того, юг страны омывается Гвинейской заливом.

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Наталия Медведева
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