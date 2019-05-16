Новая угроза. В США заявили об опасности космического пиратства

Спутник (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Надлежащее финансирование Космических сил США, создание которых было инициировано президентом Трампом, среди прочего позволит ответить на угрозу космического пиратства. Об этом заявил председатель сенатского подкомитета по вопросам авиации и космоса Тед Круз, передает Голос Америки.

Сенатор отметил, что по аналогии с тем, как исторически с началом мореплавания возникла угроза ему со стороны "отрицательных субъектов" и необходимость в военном флоте - в защите нуждается и освоения космоса.

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Комментарии Круза были восприняты критически, а угроза космического пиратства описана, как неактуальная, отдельные СМИ высмеяли комментарии сенатора.

Круз ответил критикам: "Конечно же можно не ждать появления в космосе пиратских кораблей с флагом с костями и черепом на мачте, но канал MSNBC забывает о реальной угрозе пиратства, шпионажа и насилия со стороны стран изгнанников и наших соперников. Китай уже разработал и испытал вооружение для уничтожения спутников в космосе".

18 июня президент США Дональд Трамп подписал ряд приказов по космической политике Белого дома. В частности, он распорядился создать отдельное военное подразделение - Космические силы, а также приступить к решению проблемы скопившихся на орбите отходов исследовательской деятельности человека, которые летают вокруг Земли, как спутники.