"Почти как Бонни и Клайд". Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкоматов: видео

По данным полиции, в межрегиональной группе было два участника – мужчина 31 года и 17-летняя девушка

Полиция заявляет о задержании межрегиональной группы, участники которой в течение года взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным полиции, в группе было два участника – мужчина 31 года и 17-летняя девушка, оба жители Харьковской области.

Правоохранители заявляют, что задержали подозреваемых после подрыва банкомата в Ахтырке Сумской области, и инкриминируют им аналогичное преступление в Гадяче Полтавской области.

Начальник полиции Полтавской области Иван Выговский рассказал, что 14 августа в Гадяче около 04:00 неизвестные подорвали банкомат в помещении местного магазина и забрали из него 322 000 грн.

По его словам, после двух месяцев следствия правоохранители "вышли на след" подозреваемых, и сегодня, 10 октября, около 04:00, совместно с оперативниками и следователями Сумской области и при поддержке спецподразделения КОРД задержали их.

В полиции заявляют, что подозреваемые были задержаны при попытке совершения преступления в Ахтырке.

Следователи считают, что задержанные причастны причастность фигурантов к совершению не менее пяти аналогичных преступлений на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: "Оригинальный девайс". Пограничники нашли самодельную подлодку контрабандистов: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.