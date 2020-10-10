"Почти как Бонни и Клайд". Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкоматов: видео
По данным полиции, в межрегиональной группе было два участника – мужчина 31 года и 17-летняя девушка
Полиция заявляет о задержании межрегиональной группы, участники которой в течение года взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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По данным полиции, в группе было два участника – мужчина 31 года и 17-летняя девушка, оба жители Харьковской области.
Правоохранители заявляют, что задержали подозреваемых после подрыва банкомата в Ахтырке Сумской области, и инкриминируют им аналогичное преступление в Гадяче Полтавской области.
Начальник полиции Полтавской области Иван Выговский рассказал, что 14 августа в Гадяче около 04:00 неизвестные подорвали банкомат в помещении местного магазина и забрали из него 322 000 грн.
По его словам, после двух месяцев следствия правоохранители "вышли на след" подозреваемых, и сегодня, 10 октября, около 04:00, совместно с оперативниками и следователями Сумской области и при поддержке спецподразделения КОРД задержали их.
В полиции заявляют, что подозреваемые были задержаны при попытке совершения преступления в Ахтырке.
Следователи считают, что задержанные причастны причастность фигурантов к совершению не менее пяти аналогичных преступлений на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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