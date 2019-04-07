Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.04.2019, 21:52

Под Черниговом горит 40 га ландшафтного парка

Под Черниговом горит 40 га ландшафтного парка - Фото
Огонь (фото - depositphotos.com)

Пожар локализован

Реклама
Реклама

Сегодня произошел пожар в Межреченском региональном ландшафтном парке, который находится в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пламя распространилось на 40 гектар - горит камыш и лесная подстилка. 

Реклама

По данным ГСЧС, в тушении пожара участвовали 90 человек и 12 единиц техники. Авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды - 50 тонн.

Сообщается, что в восьми часам вечера возгорание камыша (13,5 га) и пожар лесной подстилки (40 га) на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализованы.

Вчера в Киеве на улице Сикорского в результате пожара в многоэтажке погиб человек. Троих человек удалось спасти.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, ГСЧС, черниговская область
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 