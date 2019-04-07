Под Черниговом горит 40 га ландшафтного парка

Огонь (фото - depositphotos.com)

Сегодня произошел пожар в Межреченском региональном ландшафтном парке, который находится в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пламя распространилось на 40 гектар - горит камыш и лесная подстилка.

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По данным ГСЧС, в тушении пожара участвовали 90 человек и 12 единиц техники. Авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды - 50 тонн.

Сообщается, что в восьми часам вечера возгорание камыша (13,5 га) и пожар лесной подстилки (40 га) на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализованы.

Вчера в Киеве на улице Сикорского в результате пожара в многоэтажке погиб человек. Троих человек удалось спасти.