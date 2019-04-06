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06.04.2019, 17:25

В Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фото

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В Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фото
В Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фото
В Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фотоВ Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фото

Пять человек пришлось эвакуировать с помощью автолестницы

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В Киеве на улице Сикорского в результате пожара в многоэтажке погиб человек. Три человека удалось спасти. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.

Пожар возник в девятиэтажном доме, в квартире на восьмом этаже.

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Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали шестерых жителей, еще пятерых - с помощью автолестницы.

"Спасены при пожаре трое жителей квартиры, которая горела (мужчину, который получил ожоги и отравления угарным газом, его жену и 5-летнюю дочь). В ходе тушения спасатели обнаружили и тело мужчины", - сказано в сообщении.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

В центре Северодонецка в результате взрыва гранаты во дворах жилых домов погиб 52-летний местный житель.

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Теги: пожар, ГСЧС, спасатели
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