В Киеве горела многоэтажка, один человек погиб: фото

В Киеве на улице Сикорского в результате пожара в многоэтажке погиб человек. Три человека удалось спасти. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.

Пожар возник в девятиэтажном доме, в квартире на восьмом этаже.

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Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали шестерых жителей, еще пятерых - с помощью автолестницы.

"Спасены при пожаре трое жителей квартиры, которая горела (мужчину, который получил ожоги и отравления угарным газом, его жену и 5-летнюю дочь). В ходе тушения спасатели обнаружили и тело мужчины", - сказано в сообщении.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

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