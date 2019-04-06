В центре Северодонецка от взрыва гранаты погиб мужчина

Фото: lg.npu.gov.ua

В центре Северодонецка в результате взрыва гранаты во дворах жилых домов погиб 52-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщение о взрыве в полицию поступило в 7 утра.

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По предварительной информации правоохранителей, мужчина таким образом совершил самоубийство.

В полиции говорят, что установили его личность и выяснили, что мужчина тяжело болел и неоднократно грозился покончить с собой.

Данный факт зарегистрирован, на месте продолжают работу следователи и эксперты.

Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых процессуальных действий, сказали в полиции.

26 марта в городе Пологи Запорожской области злоумышленник позвонил в полицию, а когда по указанному им адресу приехали патрульные, бросил в них гранату.