Под Херсоном возле агропредприятия произошла стрельба: фото

Фото: vizit.ks.ua

В Херсонской области, возле одного из сельхозпредприятий произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Там рассказали, что происшествие произошло сегодня возле одного из агропредприятий в селе Чонгар Генического района.

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В результате инцидента никто из граждан не пострадал.

Предварительная правовая квалификация события - ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК.

"Полицейские предварительно установили, что событие произошло с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вместе с тем, адвокат экс-главы Генической райгосадминистрации Сейтумера Ниметуллаева, которому, по его словам, принадлежит агропредприятие "Чонгар", заявил, что представители общественного формирования "Аскер" и батальона "Айдар" из автомата расстреляли три автомобиля частной охраны.

Об этом адвокат Михаил Величко рассказал в комментарии изданию Нова влада.

"Вооруженные люди без каких-либо объяснений расстреляли три автомобиля охранного агентства "Азов", которое нанял мой клиент для охраны его недвижимого имущества - предприятия "Чонгар", - сказал Величко.

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