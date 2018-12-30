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30.12.2018, 12:11

Под Хмельницким грузовик въехал в кафе, трое погибли - фото

Под Хмельницким грузовик въехал в кафе, трое погибли - фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате аварии погибли три человека, еще двое ранены

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В ночь с 29 на 30 декабря в Хмельницкой области грузовик въехал в недействующее кафе, в результате аварии погибли три человека и двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Авария произошла на перекрестке возле села Давыдковцы. Грузовик DAF двигался из Одессы в направлении Хмельницкого.

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"На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе. В кабине автомобиля на тот момент было пять человек - водитель и четверо пассажиров", - сообщили в полиции.

В результате ДТП 38-летний водитель и двое мужчин 1990 и 1994 годов рождения погибли на месте. Еще двоих мужчин, 1982 и 1994 годов рождения, доставили в больницу с ранениями.

Открыто уголовное производство по статье за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта (по ч.3 статьи 286 УК).

Фото: Нацполиция

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Теги: дтп, полиция, погибшие, авария, грузовик, кафе
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