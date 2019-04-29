Под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда: бежал от пограничников

Фото: ГПСУ

Из поезда Минск-Киев при подъезде к украинской столице гражданин Грузии 1988 года рождения выдавил стекло и выпрыгнул из поезда, чтобы, предположительно, скрыться от сотрудников Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что во время предыдущего визита в Украину он превысил разрешенный срок пребывания, был привлечен к административной ответственности и депортирован. Но уже через 13 суток снова сел в поезд до Киева.

Реклама

Проводник поезда сообщил, что мужчина за 20 минут до прибытия на вокзал, где проводят пограничный контроль, выдавил окно в купе, выпрыгнул и скрылся в неизвестном направлении.

Пограничники установили личность беглеца и задержали. Сейчас он в изоляторе временного содержания, мужчину повторно привлекут в ответственности.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе задержали и арестовали двоих иностранцев. Им инкриминируют торговлю людьми.