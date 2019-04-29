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29.04.2019, 23:27

Под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда: бежал от пограничников

Под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда: бежал от пограничников - Фото
Фото: ГПСУ

За 20 минут до прибытия на столичный вокзал мужчина выдавил окно в купе, выпрыгнул и скрылся в неизвестном направлении

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Из поезда Минск-Киев при подъезде к украинской столице гражданин Грузии 1988 года рождения выдавил стекло и выпрыгнул из поезда, чтобы, предположительно, скрыться от сотрудников Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что во время предыдущего визита в Украину он превысил разрешенный срок пребывания, был привлечен к административной ответственности и депортирован. Но уже через 13 суток снова сел в поезд до Киева.

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Проводник поезда сообщил, что мужчина за 20 минут до прибытия на вокзал, где проводят пограничный контроль, выдавил окно в купе, выпрыгнул и скрылся в неизвестном направлении.

Пограничники установили личность беглеца и задержали. Сейчас он в изоляторе временного содержания, мужчину повторно привлекут в ответственности.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе задержали и арестовали двоих иностранцев. Им инкриминируют торговлю людьми.

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Теги: гражданин Грузии, гпсу, поезд
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