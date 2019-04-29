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29.04.2019, 16:26

В Одессе задержали двух иностранцев: продавали украинок в рабство

В Одессе задержали двух иностранцев: продавали украинок в рабство - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

Девушкам обещали от 200 до 400 долларов в час за предоставление сексуальных услуг в Китае

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В Одессе задержали двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве в торговле людьми, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В это же время в международном аэропорту Борисполь задержали подозреваемого в работорговле во время попытки переправить в Китай пятерых украинок.

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Своих будущих жертв они искали в Интернете, среди объявлений о поиске работы. 44-летний и 24-летний иностранцы выбирали среди девушек от 18 до 20 лет из Одесской области. По данным полиции, промышляли этим задержанные около полугода.

Девушки отправляли им по электронной почте фото, в ответ им предлагали работу по предоставлению сексуальных услуг в борделях Китая. За это обещали зарплату от 200 до 400 долларов в час с проживанием в заранее арендованной квартире и питанием. Расходы за перелет девушки должны были вернуть с первой зарплаты.

Сейчас девушек вернули домой. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 149 – торговля людьми.

Подозреваемые арестованы, им грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

27 апреля сотрудники СБУ блокировали во Львовской области канал нелегальной миграции в европейские страны. 

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Теги: одесса, торговля людьми, сексуальное рабство
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