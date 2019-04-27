Во Львовской области СБУ блокировала нелегальную миграцию в ЕС

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ блокировали во Львовской области канал нелегальной миграции в европейские страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины и житель одной из стран Южной Азии наладили механизм незаконной переправки иностранцев в ЕС через территорию Украины.

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Правоохранители задержали трех граждан одной из стран Азии при попытке незаконного пересечения границы у контрольно-пропускного пункта "Краковец", недалеко от поселка Глиницы Яворивского района.

Также сотрудники СБУ задержали во Львове обоих организаторов незаконной миграции при получении 22,5 тысяч гривень за переправку нелегалов за границу, сообщили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через госграницу) УК.

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