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24.10.2018, 19:38

Под Киевом мужчина устроил стрельбу на предприятии: есть погибший

Под Киевом мужчина устроил стрельбу на предприятии: есть погибший - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции говорят, что подозреваемый на почве неприязненных отношений решил убить трех работников предприятия

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В Иванковском районе Киевской области 45-летний мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего один работник погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Инцидент произошел в селе Олизаровка.

По данным полиции, подозреваемый на почве неприязненных отношений решил убить трех работников предприятия.

"Взяв с собой ружье, он пришел в помещение столовой, где находились двое пострадавших, и совершил по ним несколько выстрелов, однако мужчинам удалось сбежать", - сказано в сообщении.

После этого, говорят в полиции, злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в 32-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Однако, в виду того, что мужчина скрылся с места преступления, полиция объявила его в розыск.

Сегодня в Днепре на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Щорса днем 24 октября злоумышленники обстреляли троллейбусы №16 и 21 и маршрутку №124. 

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Теги: стрельба, убийство, предприятие, олизаровка
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