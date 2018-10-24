Под Киевом мужчина устроил стрельбу на предприятии: есть погибший

В Иванковском районе Киевской области 45-летний мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего один работник погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Инцидент произошел в селе Олизаровка.
По данным полиции, подозреваемый на почве неприязненных отношений решил убить трех работников предприятия.
"Взяв с собой ружье, он пришел в помещение столовой, где находились двое пострадавших, и совершил по ним несколько выстрелов, однако мужчинам удалось сбежать", - сказано в сообщении.
После этого, говорят в полиции, злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в 32-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Однако, в виду того, что мужчина скрылся с места преступления, полиция объявила его в розыск.
Сегодня в Днепре на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Щорса днем 24 октября злоумышленники обстреляли троллейбусы №16 и 21 и маршрутку №124.