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Под Киевом пропал священник УПЦ КП: полиция поднята по тревоге

Под Киевом пропал священник УПЦ КП: полиция поднята по тревоге - Фото
Сергей Струк (фото - npu.gov.ua)
01.12.2019, 16:48

На сайте УПЦ КП сообщается, что у пропавшего был конфликт с ПЦУ

В поселке Клавдиево, Бородянского района Киевской области без вести пропал священник УПЦ КП. Сообщение об исчезновении поступило в субботу, 30 ноября, от одного из прихожан, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По тревоге поднят личный состав полиции региона. Продолжаются поисковые мероприятия.

Приметы разыскиваемого: мужчина 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

На сайте УПЦ КП сообщается, что пропавшего зовут отец Сергий (в миру Сергей Струк). Он военный капеллан, участник боевых действий.

В сообщении церкви говорится, что у Струка был конфликт с благочинным Бородянского района ПЦУ протоиереем Иваном Дзюбой, от которого он якобы получал угрозы.

Напомним, глава УПЦ КП Филарет не согласился с решением Синода ПЦУ передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.

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упц кп священник Сергей Струк
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