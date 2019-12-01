Под Киевом пропал священник УПЦ КП: полиция поднята по тревоге

В поселке Клавдиево, Бородянского района Киевской области без вести пропал священник УПЦ КП. Сообщение об исчезновении поступило в субботу, 30 ноября, от одного из прихожан, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



По тревоге поднят личный состав полиции региона. Продолжаются поисковые мероприятия.

Приметы разыскиваемого: мужчина 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

На сайте УПЦ КП сообщается, что пропавшего зовут отец Сергий (в миру Сергей Струк). Он военный капеллан, участник боевых действий.

В сообщении церкви говорится, что у Струка был конфликт с благочинным Бородянского района ПЦУ протоиереем Иваном Дзюбой, от которого он якобы получал угрозы.

Напомним, глава УПЦ КП Филарет не согласился с решением Синода ПЦУ передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.