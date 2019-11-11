Представители УПЦ КП штурмовали суд, полиция применила газ: видео

В Шестом апелляционном админсуде Киева произошли столкновения сотрудников суда с представителями религиозной организации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там уточнили, что доставили в полицию пятерых участников конфликта.

По информации правоохранителей, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пыталась попасть на заседание, в результате чего произошла стычка с представителями суда.

Полицейские применили слезоточивый газ.

Как известно, сегодня Шестой апелляционный суд отменил постановление Окружного админсуда о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Накануне на сайте церкви анонсировали акцию протеста.

По данным источника Украинской правды в правоохранительных органах, в помещение суда прорывались именно представители УПЦ КП.

Напомним, глава УПЦ КП Филарет не согласился с решением Синода ПЦУ передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.