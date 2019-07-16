Суд открыл дело по иску УПЦ КП об отмене ее ликвидации

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к министерству культуры об отмене приказа, где говорится, что утратили силу приказы Минкульта о регистрации в новой редакции устава религиозной организации Киевской патриархии УПЦ КП, а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

В суде добавили, что истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в отношении устава УПЦ КП. Суд оставил эту просьбу без удовлетворения.

2 июля в ОАСК поступил иск на министерство культуры с требованием отменить приказ Минкульта и восстановить регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

24 июня Синод Православной церкви Украины постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.