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16.07.2019, 16:53

Суд открыл дело по иску УПЦ КП об отмене ее ликвидации

Суд открыл дело по иску УПЦ КП об отмене ее ликвидации - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к министерству культуры об отмене приказа, где говорится, что утратили силу приказы Минкульта о регистрации в новой редакции устава религиозной организации Киевской патриархии УПЦ КП, а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

В суде добавили, что истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в отношении устава УПЦ КП. Суд оставил эту просьбу без удовлетворения.

2 июля в ОАСК поступил иск на министерство культуры с требованием отменить приказ Минкульта и восстановить регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

24 июня Синод Православной церкви Украины постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.

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Теги: ОАСК, религия, упц кп
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