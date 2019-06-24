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24.06.2019, 15:26

ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую епархию

ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую епархию - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также исключили из состава епископата двух клириков

Синод Православной церкви Украины постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП, в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Учитывая указанное, но также принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед УПЦ, констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако утратил канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - сказано в сообщении.

Сам Филарет в заседании синода участия не принял - "без уважительной причины", как отметили в ПЦУ.

Формальная причина устранения Филарета от управления Киевской епархией - то, что он не подал в срок документы на ее регистрацию. Также в решении ПЦУ сказано, что приходы и монастыри Киева обращались к Епифанию с просьбой принять их в непосредственное подчинение.

Синод принял решение исключить из епископата ПЦУ митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского, викария Белгородской епархии Петра (Москалева). Причина – "активное участие в действиях, направленных на возмущения противостояния в церковной среде".

Кроме того, синод ПЦУ постановил, что проведенный 20 июня Филаретом собор "не имел никаких полномочий на принятие решений".

Ранее Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить УПЦ КП от "церковного рейдерства со стороны Православной церкви Украины".

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Теги: религия, упц кп, церковь, филарет, синод, епифаний, епархия, пцу
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