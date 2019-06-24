Филарет пожаловался Авакову на ПЦУ

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить УПЦ КП от "церковного рейдерства со стороны Православной церкви Украины". Фотокопию заявления опубликовал в Facebook протоиерей Николай Лагодич.

Филарет заявил о якобы отобранных ПЦУ культовых помещениях в Киеве, принадлежащих УПЦ КП - Свято-Феодосийском монастыре и Успенском храме.

20 июня Филарет провел "собор" УПЦ КП, на котором постановили восстановить существование своей ликвидированной церкви и отменили признание Православной церкви Украины.

21 июня Филарет выдал указ об увольнении наместника Свято-Феодосийского монастыря в Киеве архимандрита Макария, который отказался участвовать в его соборе, а вместо него назначил Андрея Мацурака.

В ПЦУ назвали "собор" Филарета расколом.