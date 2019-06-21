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21.06.2019, 19:02

Филарет уволил священника из-за неявки на "собор"

Филарет уволил священника из-за неявки на "собор" - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх и дальше считает, что Киевский патриархат существует

Почетный патриарх, глава бывшей УПЦ Киевского патриархата Филарет выдал указ об увольнении наместника Свято-Феодосийского монастыря в Киеве архимандрита Макария. Об этом сообщает Би-би-си.

Другим указом Филарет назначил на его место архимандрита Андрея.

Макарий накануне отказался принимать участие в так называемом соборе КП, который проходил во Владимирском соборе. Отец Андрей, в свою очередь, участие в "соборе" принял, и Филарет пообещал посвятить его в епископы.

Журналисты сообщают, что в пятницу группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в монастырь и привезла два документа – указы Филарета об увольнении и назначении.

Сам отец Андрей заявил журналистам, что "поскольку Киевский патриархат продолжает существовать, то и монастырь продолжает находиться в его подчинении".

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На место вызвали полицию.

Макарий, в свою очередь, заявил журналистам: "Мы не идем в раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня наместником монастыря".

20 июня Филарет провел "собрание" несуществующего уже УПЦ КП. Так называемый собор "восстановил Киевский патриархат".

Ранее сегодня замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что соратники Филарета во главе с этим священнослужителем постепенно станут маргинальной сектой

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Теги: церковь, киевский патриархат, филарет, пцу
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