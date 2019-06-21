Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 12:05

Зоря о будущем "патриархата Филарета": Будет маргинальной сектой

Зоря о будущем "патриархата Филарета": Будет маргинальной сектой - Фото
Евстратий Зоря (фото - Facebook/УПЦ КП)

Спикер автокефальной церкви считает, что структура Филарета "будет бессознательно объективным союзником РПЦ против ПЦУ и Вселенского патриархата"

Соратники опального почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета во главе с этим священнослужителем постепенно станут маргинальной сектой. Такой прогноз сделал в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

"Единственная понятная перспектива "нового патриархата" - это либо превратиться в маргинальную секту вроде многочисленных "истинно-православных" юрисдикций, которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; либо рано или поздно объединиться с ПЦУ, так никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового Патриархата" не будет", - пишет он.

По мнению Зори, цель Филарета - разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, показать митрополиту Епифанию, что он "никто", а затем с "позиции сильного" надеяться диктовать условия Константинополю.

Спикер ПЦУ говорит, что патриарх предлагает строить структуру, которая держится исключительно на его личной воле и без него абсолютно нежизнеспособна, и у которой не будет перспективы стать признанной поместной церковью.

Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, религия, автокефалия, евстратий зоря, филарет, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 