Архиепископ: У Филарета - "необратимые возрастные изменения"

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря пояснил поведение почетного патриарха Филарета, который настаивает на существовании УПЦ КП и своем статусе патриарха, "необратимыми возрастными изменениями". Об этом Зоря сказал в интервью Новому времени.

На вопрос, почему Филарет заговорил о Киевском патриархате, замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ ответил: "Почему? В первую очередь я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения".

"Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - пояснил Зоря.

Филарет, по его словам, считает, что несправедливо не был допущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля ПЦУ. "Но такое условие было Вселенского патриарха… Патриарх Филарет ранее на это согласился, а сейчас передумал", - отметил архиепископ.

"Я не медицинский специалист. Но думаю, что все, кто наблюдает за этой ситуацией, могут засвидетельствовать, что и картина реальности, о которой говорит патриарх, и то, что мы видим в действительности, не совпадает", - добавил Зоря.

11 июня Филарет объявил о решении созвать собор Киевского патриархата, которого уже не существует, на котором хочет, в частности, не признать решение собора 15 декабря, когда была создана ПЦУ. Там назвали решение Филарета "расколом".