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11.06.2019, 12:50

Филарет созывает собор Киевского патриархата, которого уже нет

Филарет созывает собор Киевского патриархата, которого уже нет - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На соборе почетный патриарх ПЦУ хочет признать решение собора 15 декабря и томос недействительными

Почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать собор Киевского патриархата, которого уже не существует. Об этом он заявил перед началом форума "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат", передает Би-би-си.

"Мы созываем объединительный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не обязателен. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет", - сказал он.

Собор созывается на 20 июня. Филарет уточнил, что это собор КП, а не ПЦУ.

На форуме участники также планируют утвердить обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать Украинскую православную церковь – Киевского патриархата".

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Теги: киевский патриархат, филарет
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