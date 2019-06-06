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06.06.2019, 09:36

У Филарета о видео с ним в ходе роспуска УПЦ КП: Ничего не значит

У Филарета о видео с ним в ходе роспуска УПЦ КП: Ничего не значит - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Филарет настаивает, что Объединительный собой был ненастоящим, а документ о роспуске УПЦ КП не имеет юридической силы

У почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета заявили, что подписанный им документ о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не является решением Поместного собора, а потому не имеет юридической силы, говорится на сайте упраздненной УПЦ КП.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором, которые по требованию для участия в Объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняли формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", - сказано в сообщении.

Из-за неоднократных попыток Филарета возобновить деятельность УПЦ КП 4 июня ПЦУ опубликовала видео, где он подписался под решением собора об упразднении УПЦ КП 15 декабря.

"Опубликованное видео, фиксирующее момент подписания данного постановления, четко и ясно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", - продолжают настаивают в патриарха.

Ранее стало известно, что Филарет продолжает выдавать указы с печатью Киевского патриархата.

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Теги: упц кп, филарет, роспуск, собор
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