Филарет согласился на упразднение УПЦ КП 15 декабря: видео

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На поместном соборе в конце прошлого года почетный патриарх ПЦУ подписался под решением об упразднении УПЦ КП

На поместном соборе 15 декабря 2018 года почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет подписался под решением об упразднении Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это следует из видео, опубликованного на канале Українська церква в YouTube вчера, 4 июня.

На видео слышно, как Филарет соглашается на голосование об упразднении УПЦ КП.

"...есть постановление поместного собора - прекратить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата, упразднить устав, с целью создания Православной церкви", - говорит служитель церкви, зачитывая соответстветствующий документ.

Когда решение было принято большинством голосом, Филарет завизировал его первым.

Би-Би-Си вчера сообщала, ссылаясь на исчтоники, что в ближайшее время может появиться решение Филарета о созыве поместного собора в обход предстоятеля Епифания.

До этого стало известно, что почетный патриарх продолжает выдавать указы с печатью Киевского патриархата.

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Теги: томос, упц кп, автокефалия, видео, филарет, пцу
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