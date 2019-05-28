Филарет продолжает давать указы от имени КП

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Филарет продолжает выдавать указы с печаткой Киевского патриархата. Сегодня он выдал указ на соответствующем бланке о запрете священнослужения протоирею Александру Трофимлюку – ректору Киевской Православной Богословской Академии. Об этом пишет профильное издание Сerkvarium.

Согласно "указу", опубликованному на сайте УПЦ КП, причина запрета – "нарушение присяги".

Реальная причина, по данным издания, выход парафии, которую возглавляет протоирей, из Киевской епархии, главой которой был Филарет.

Священнослужитель Александр Трофимлюк в Facebook заявил, что считает недействительными любые указа УПЦ КП, поскольку на Объединительном соборе 15 декабря прошлого года во главе с Филаретом КП прекратил существование, объединившись с Православной церковью Украины.

24 мая состоялся Синод ПЦУ, во время которого его члены "пытались объяснить Филарету, что Киевского патриархата больше нет", уточняет Сerkvarium.

Филарет ранее заявлял, что "сейчас идет борьба за уничтожение Киевского патриархата.

На Синоде также приняли решение, что митрополита Епифания будут поминать на литургии первым, а дальше – правящего архиерея епархии. Почетного патриарха Филарета должны теперь поминать после Епифания и только в рамках его епархии – в Киеве.

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