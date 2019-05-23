Филарет: Порошенко и Епифаний поступили нечестно

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Накануне Объединительного собора у почетного патриарха Филарета, пятого президента Петра Порошенко и главы Православной церкви Украины Епифания были договоренности, однако Порошенко и Епифаний от них отказались – "и это нечестно". Об этом Филарет заявил в интервью изданию Настоящее время.

"Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, что я выдвигаю кандидатуру в предстоятели Епифания. Мне сказали: "Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру", а я имел на это право и, думаю, был бы избран. Но Вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры…И я согласился на это", - рассказал патриарх.

По его словам, они договорились, что Филарет отказывается возглавить ПЦУ, но после получения томоса он будет руководить этой церковью.

"На делах он (Епифаний – ред.) показывает, что он – предстоятель, а я – никто", - сказал патриарх. Он также добавил, что президент требовал закрепить отказ письменно.

"Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей… Написал (отказ – ред.)…Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви", - сказал Филалет.

У патриарха есть копия документа, а оригинал Порошенко, по словам Филарета, передал Вселенскому патриарху. Показывать его копию журналистам Филарет отказался.

Ранее патриарх также рассказал, с какими пунктами томоса он не согласен и заявил, что сейчас идет борьба за уничтожение Киевского патриархата.

Сегодня также стало известно, что Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины.