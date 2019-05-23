Филарет: Сейчас идет борьба за уничтожение Киевского патриархата

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сейчас идет борьба за уничтожение Киевского патриархата, который до сих пор есть, поскольку отказ от него не утвердил Поместный собор, считает почетный патриарх Филарет. Об этом он заявил в интервью изданию Настроящее время.

"Мы подписали тогда по просьбе Вселенского патриарха отказ от Киевского патриархата. Но это основание не действует на Киевский патриархат, так как это решение архиереев должен утвердить и согласиться Поместный собор. Поместный собор – это высший орган", - сказал он.

При этом Филарет повторил, что раскола в Украинской церкви нет – есть "разный подход".

"Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. У нас не раскол. Есть разногласия в вопросах строительства Украинской православной церкви", - сказал он.

Ранее сегодня стало известно, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины.

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