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23.05.2019, 16:23

Филарет рассказал, с какими пунктами томоса не согласен

Филарет рассказал, с какими пунктами томоса не согласен - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - заявил Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал, что не согласен с тремя условиями томоса и не намерен их выполнять. Об этом он сообщил в интервью изданию Настоящее время.

Патриарх считает, что из-за условий томоса ПЦУ зависит от Константинополя, как Украинская православная церковь Московского патриархата - от Москвы.

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции, которые входят в Киевский патриархат, – то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а Константинопольскому патриархату", - говорит патриарх. 

Также Филарет заявил, что томос запрещает ПЦУ самостоятельно варить миро - освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. "Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - резюмировал патриарх.

Также он не согласен с тем, что конфликтные ситуации внутри ПЦУ должны решаться Константинопольским патриархатом. "Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - добавил Филарет.

Ранее сообщалось, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины. 

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Теги: томос, автокефалия, филарет
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